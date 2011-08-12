Цимбалюк доручив упорядкувати торгівлю на Привокзальному ринку

Львів. 12 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 12 серпня відвідав ринок «Привокзальний» та доручив упорядкувати стихійну торгівлю на ринку й вирішити інші проблемні питання. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Як поінформував перший заступник міського голови Львова Олег Синютка, фактично у ринку є три співвласники, які між собою не можуть розділити відповідальності за стан справ на ринку.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив, що найближчим часом проведе зустріч із співвласниками ринку і зобов’яже вирішити усі проблемні питання, зокрема питання санітарної торгівлі м’яса, риби, ковбасних виробів без холодильників, питання збору орендної плати на ринку, влаштування елементарних санітарних умов тощо.

Голова облдержадміністрації також зазначив, що переконався у тому, що виробник із села не може продати свій продукт на ринку: «Якщо людина виростила на своєму подвір’ї товар чи продукцію, на ринку мають бути створені умови для реалізації на ринку».

Під час обходу голови територією ринку, Михайло Цимбалюк декілька разів запитував продавців про вартість оренди на ринку, однак продавці бояться називати реальну ціну оренди торгових павільйонів.