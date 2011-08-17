Батькові львівської пластунки потрібна донорська кров

Львів. 17 серпня. УНІАН. Пластуни Львова закликають допомогти врятувати батька пластунки Софії Данильчак і здати кров. Про це йдеться у листі, розісланому у львівські ЗМІ.

«12 серпня батьки Софійки у Львові потрапили в ДТП. Мама одразу загинула, а батько у важкому стані перебуває зараз у 8 клінічній лікарні міста Львова. У нього 80% опіків і потрібно багато донорської крові для виготовлення плазми», – зазначено в повідомлені.

Для успішної реабілітації на початку потрібно кров від понад 100 донорів.

Львівський осередок Пласту закликає членів організації, приятелів та свідомих львів’ян долучитися до порятунку життя Петра Данильчака.

«З наступного тижня мобілізуємо крайові табори. Щоб стати донором потрібно мати 18 років, не хворіти жовтухою іншими гепатитами, потрібно мати при собі паспорт, здати кров потрібно у відділені донорської крові на Пекарській у місті Львові з 9.30 по 11.30 на прізвище Данильчак Петро Степанович, який перебуває у 8 лікарні», – йдеться у повідомлені львівського осередку Пласту.

Отримати відповіді на питання та передати корінець, котрий донор отримає після здачі крові, можна за телефоном 096 828-92-44 (Люба Журко) та 063 308-42-26 (Володимир Литвин).