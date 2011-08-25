У Львові покажуть виставу "Бляха муха"

Львів. 25 серпня. УНІАН. 5 вересня у Львові відбудеться прем'єра нового авангардового польсько-українського театрального проекту - вистави “Бляха муха” за творами польського митця та драматурга Іґнаци Віткаци.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у МО «Дзига», вистава створена зусиллями харківського театру "Арабески" та варшавського театру "Коло". Українською мовою п’єсу переклав Михайло Барбара.

У Львові вистава розпочнеться о 20.00 у фантасмагоричних стінах "Фабрики повидла" (вул. Б.Хмельницького, 124), котра завдяки фестивалю актуального мистецтва "Тиждень" стала новим арт-простором Львова.

Окрім Львова, прем’єрні покази вистави відбудуться у Харкові та Варшаві. Виставу створено за підтримки: Уряду столичного міста Варшава, Інституту Адама Міцкевича, Польського інституту в Києві.

Партнери проекту: Генеральне консульство РП у Харкові, Генеральне консульство РП у Львові, Мистецьке об'єднання "Дзиґа".