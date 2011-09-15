У Львові затримано 28-річного вандала

Львів. 15 вересня. УНІАН. У Львові правоохоронці затримали 28-річного вандала. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, що львів’янин на кладовищі вчинив наругу над могилою.

Правоохоронці з’ясовують, що стало причиною таких дій молодика, і причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів.