У Львові затримано 28-річного вандала
10:17, 15 вересня 2011Львів
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Ведеться слідство
Львів. 15 вересня. УНІАН. У Львові правоохоронці затримали 28-річного вандала. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Встановлено, що львів’янин на кладовищі вчинив наругу над могилою.
Правоохоронці з’ясовують, що стало причиною таких дій молодика, і причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів.
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