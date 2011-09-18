Винничук подарував Цимбалюку «Розіп’яту музу»

Львів. 18 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк на Форумі видавців у Львові придбав книгу Павла Глазового «Гуморески» (видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», Київ), дві книги Марії Матіос: «Армаггедон уже відбувся» та «Вибране», (Львівська літературна агенція «Піраміда»), книгу «Україна: герби та прапори» (Видавництво Верховної Ради України – Парламентське видавництво), та «Національний атлас України» (видавництво «Картографія», м.Київ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також відомий львівський письменник Юрій Винничук подарував Михайлові Цимбалюку свою книгу під назвою «Розіп’ята муза».

«Цьогорічний Форум видавців у Львові побив усі рекорди як за учасниками, так і за відвідувачами. Форум набуває нових форм, нового обличчя. Це престижний захід, і сюди хочуть потрапити як видавці, так і письменники не лише України, але й закордону. Мені надзвичай приємно, що серед чисельних відвідувачів Форуму дуже багато молоді, це свідчить про те, що в Україні читати – модно» - зазначив М.Цимбалюк.

Також голова Львівської облдержадміністрації запевнив, що наступного року це буде більш масштабний захід, оскільки ближчим часом вирішиться питання логістики, відтак зникне основна проблема – площі під продажу книжок.