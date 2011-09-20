На Львівщині виявлено 283 дитини, які не приступили до занять

Львів. 20 вересня. УНІАН. Служба у справах дітей Львівської ОДА узагальнено інформацію щодо проведення I етапу Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок" у 2011 році. Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

За даними служб у справах дітей, у Львівської області виявлено 283 дитини, які не приступили до занять в ЗНЗ, ПТУ, ВНЗ I – II рівнів акредитації.

З них віком: 6 -10 років - 127 дітей ;11 – 14 років – 63 дитини;15 – 17 років – 93 дитини.

Із загальної кількості дітей повернуто до навчання 14 дітей, влаштовано на навчання 2 дітей, влаштовано до притулків 11 дітей.

22 дітей не приступили до навчання через не виконання батьками своїх обов'язків, 11 дітей самовільно залишили навчальні заклади, 250 дітей з інших причин.

1108 дітей отримали допомогу ( втому числі фінансову, гуманітарну).