На Львівщині субсидії отримають понад 32 тис. сімей

Львів. 24 жовтня. УНІАН. У Львівській області субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 32,4 тис. сімей, з них у міській місцевості – 28,7 тис., у сільській – 3,7 тис. сімей.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики у Львівській області, порівняно з січнем-вереснем 2010 року кількість сімей, яким призначені субсидії, збільшилась в 1,6 раза.

З початку року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг щомісячно у середньому зверталось 3,6 тис. сімей, що на 14,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, за вказаний період становила 5 млн. грн., з них у міській місцевості – 4,5 млн. грн., сільській – 0,5 млн. грн.

Середній розмір субсидії на одну сім’ю, призначеної для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у вересні 2011р. порівняно із вереснем 2010р. збільшився в 2,4 раза і становив 73,2 грн.

Серед регіонів найбільший розмір субсидії у вересні цього року спостерігався у Бродівському районі (400 грн.), а найменший – у Турківському, Радехівському, Перемишлянському, Самбірському та Сколівському районах (менше 5 грн.). За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім’ї із однієї особи, у вересні 2011 року їх частка склала 65,4%.