Костюк обіцяє звільнити більшу частину керівників управлінь

Львів. 6 грудня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Костюк заявив, що більша половина керівників управлінь до нового року будуть звільнені. Як передає кореспондент Вголосу, про це він заявив на засіданні сесії Львівської обласної ради сьогодні, відповідаючи на питання депутатів про кадрову політику.

Зокрема, депутат Львівської облради від «Свободи» Ірина Фаріон назвала фарисейськими висловлювання губернатора, що він буде займатися господаркою, а не політикою, зважаючи на нещодавнє призначення керівником управління молоді та спорту Анатолія Ігнатовича, який був головним лобістом міністерського законопроекту «Про вищу освіту».

«Щодо людини, яку ви назвали, і інших керівників управлінь, я вам скажу точно, що більше половина з них до нового року будуть шукати собі іншу роботу», – сказав голова ОДА.

Михайло Костюк зазначив, що принципово не вдавався до кадрових змін і не робив «кадрового шоу», оскільки хотів пригледітись до підлеглих.

«Потрібно подивитись на людей, побачити хто із чим ходить на роботу і з якими думками він закінчує свій робочий день», - сказав він.

Під час свого виступу голова ОДА декілька разів наголошував про свою аполітичність і закликав до цього депутатів: «Хто прийшов на роботу займатись політикою він повинен іти в політичні організації і займатись політикою там. В обласній державній адміністрації повинні бути фахівці, які рівно дивляться і рівно реагують на політичні випадки».

