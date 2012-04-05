Західна Україна залишається рекордсменом з народжуваності

Львів. 5 квітня. УНІАН. На Західній Україні відносно високі показники народжуваності В Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що найменше дітей народжують у східних областях України.

За рівнем народжуваності області України поділяються на три групи, зазначають у МОЗ.

Перша - це депресивна щодо дітородної активності, до якої належать східні області. Для них характерна наднизька народжуваність, яка і наполовину не забезпечує відновлення чисельності населення. Це - Донецька, Луганська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька і Полтавська області.

Друга група – Захід, де відносно високі показники народжуваності. Для західних регіонів характерні порівняно високі сумарні коефіцієнти народжуваності - 1,2-1,6 дитини на одну жінку.

У МОЗ підкреслили, що в західних областях ще зберігаються традиції дводітності, найменші в Україні показники поширеності абортів, вдвічі нижча (від загальноукраїнського рівня) частка позашлюбної народжуваності.

До третьої групи, зазначають у відомстві, належать демографічно старі області центру і півночі, в яких показники народжуваності та відтворення населення на рівні середньоукраїнських. В 2011 році дітей народилося на 29,9 тис. більше, ніж у 2007 році.

Загальний коефіцієнт народжуваності населення збільшився: з 10,2% в 2007 році до 11,0% в 2011 році. Підвищення рівня народжуваності за останні п'ять років є передусім наслідком збільшення кількості потенційних матерів - жінок дітородного віку, народжених у першій половині 80-х років.