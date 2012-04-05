Губернатор Костюк бере собі заступником колишнього міліціонера

Львів. 5 квітня. УНІАН. У голови Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка з’явиться шостий заступник. За інформацією джерел «Львівського порталу» новим заступником губернатора буде колишній правоохоронець Олег Рудницький.

Наказу про призначення наразі ще немає, проте кандидатуру нового заступника вже погоджено прем’єр-міністром Миколою Азаровим та головою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіном.

Які функції буде покладено на нового заступника також наразі не відомо.

Олег Рудницький народився у Львівській області. Має великий досвід роботи в органах МВС: від оперуповноваженого до заступника начальника ГУ МВС у Львівській області. Працював першим заступником директора Державного департаменту пожежної безпеки України.

Під час виборів до органів місцевого самоврядування 2010 року був кандидатом в депутати до Львівської міськради. Йшов другим у виборчому списку від партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна».



