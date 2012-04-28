У Львові до акції на підтримку Тимошенко долучився «Фронт Змін»
14:03, 28 квітня 2012Львів
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Встановили агітаційні намети
Київ. 28 квітня. УНІАН. На четвертий день від початку акції на підтримку екс-прем’єра Юлії Тимошенко, у Львові біля пам’ятника Тарасу Шевченку, долучились члени партії «Фронт Змін».
Як повідомили УНІАН у прес-службі львівської парторганізації «Батьківщини», свій намір підтримати голодуючих члени «Фронту Змін» задекларували 27 квітня, а вже сьогодні вранці встановили на головній площі Львова свої агітаційні намети.
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