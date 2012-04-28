У Львові до акції на підтримку Тимошенко долучився «Фронт Змін»

Київ. 28 квітня. УНІАН. На четвертий день від початку акції на підтримку екс-прем’єра Юлії Тимошенко, у Львові біля пам’ятника Тарасу Шевченку, долучились члени партії «Фронт Змін».

Як повідомили УНІАН у прес-службі львівської парторганізації «Батьківщини», свій намір підтримати голодуючих члени «Фронту Змін» задекларували 27 квітня, а вже сьогодні вранці встановили на головній площі Львова свої агітаційні намети.