У фінському місті за ніч зафіксували десять землетрусів

За попередніми даними, найбільший зі землетрусів мав магнітуду 2.0.

Перший поштовх зафіксували перед третьої годиною ночі / фото Flickr, Matt Katzenberger

Зранку 3 січня у фінському місті Коувола сталася ціла серія землетрусів.

Про це повідомляє видання yle.fi з посиланням на Інститут сейсмології при Гельсінському університеті.

За даними інституту, перший поштовх зафіксували перед третьої годиною ночі, до сьомої ранку відбулися ще дев'ять.

Жителі району Корія, що в шести кілометрах від центру Коувола, почали дзвонити до служби порятунку під ранок.

Вони розповідали у квартирах відчуваються легки струси і чути дивні звуки. Як повідомили у Службі порятунку і поліції, небезпечних ситуацій або нещасних випадків не відбулося.

За попередніми даними, найбільший зі землетрусів мав магнітуду 2.0.

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