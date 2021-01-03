У фінському місті за ніч зафіксували десять землетрусів
За попередніми даними, найбільший зі землетрусів мав магнітуду 2.0.
Зранку 3 січня у фінському місті Коувола сталася ціла серія землетрусів.
Про це повідомляє видання yle.fi з посиланням на Інститут сейсмології при Гельсінському університеті.
За даними інституту, перший поштовх зафіксували перед третьої годиною ночі, до сьомої ранку відбулися ще дев'ять.
Жителі району Корія, що в шести кілометрах від центру Коувола, почали дзвонити до служби порятунку під ранок.
Вони розповідали у квартирах відчуваються легки струси і чути дивні звуки. Як повідомили у Службі порятунку і поліції, небезпечних ситуацій або нещасних випадків не відбулося.
За попередніми даними, найбільший зі землетрусів мав магнітуду 2.0.
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