Європою поширюється діоксид сірки від активного вулкана в Ісландії.

Вулканічні викиди діоксиду сірки з Ісландії досягли континентальної Європи. Про це повідомляє The Watchers.

Нагадаємо, що останнє виверження вулкана на півострові Рейк'янес в Ісландії розпочалося 16 березня 2024 року і триває з доволі постійною інтенсивністю. З грудня 2023 року було зареєстровано вже чотири виверження. Ця подія привернула увагу фахівців через великі обсяги діоксиду сірки (SO2), що викидаються в атмосферу.

Як повідомляється, шлейфи від вулкана рухаються на схід від Північної Атлантики через Ірландію та Велику Британію. Викиди досягли Скандинавії 20 березня, перетнули Балтійське море і досягнуть країн Балтії, Польщі та північного заходу Росії в п'ятницю, 22 березня.

Відео дня

"Ми уважно стежимо за шлейфом, поки він рухається над Північною Європою, хоча ми не очікуємо, що це матиме будь-який вплив на якість приземного повітря або клімат", - кажуть учені.

Виверження вулкана в Ісландії - подробиці

У січні 2021 року в Ісландії біля міста Гріндавік сталося виверження вулкана Фаградальсфьядль. Це було перше виверження в цьому районі за більш ніж 800 років.

Останнім часом активність вулкана знову збільшилася. З грудня 2023 року відбулося вже чотири виверження, останнє з яких триває зараз.

Жителів міста Гріндавік довелося евакуювати, а на підступах до міста звели захисні споруди від лави.

Вас також можуть зацікавити новини: