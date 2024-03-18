За 3 місяці це вже четверте виверження.

Потужні потоки лави з вулкана охопили частину ісландського півострова Рейк'янес, пише Independent.

За даними видання, виверження почалося пізно ввечері в суботу, 16 березня. Тоді вулкан випустив у нічне небо помаранчеві струмені лави, що світяться.

Фонтани розплавленої породи злітали з тріщини завдовжки 3 км, а лава текла за кілька сотень метрів від міста Гріндавік, яке було вперше евакуйовано в листопаді. Раніше тут було побудовано оборонні бар'єри, щоб не допустити затоплення головної дороги вздовж південного узбережжя півострова.

Як повідомляється, це вже четверте виверження за останні місяці.

Про порушення рейсів не повідомлялося, але сотні людей довелося евакуювати з термального курорту Блакитна лагуна.

Вулкани в Ісландії

Вулкан на півострові Рейк'янес в Ісландії почав вивергатися в листопаді 2023 року. Тоді підземні поштовхи призвели до тріщин у ґрунті в Гріндавіку і його околицях. Через це довелося евакуювати майже 4000 людей. Відтоді вулкан то затихає, то починає вивергатися з новою силою, випускаючи потоки лави.

Зазначимо, що Ісландія розташована над гарячою вулканічною точкою в Північній Атлантиці, виверження в країні відбуваються в середньому кожні чотири-п'ять років.

Вас також можуть зацікавити новини: