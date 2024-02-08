Тріщина відкрилася практично в тому ж місці, де відбулося виверження в грудні.

В Ісландії вдруге за цей рік році почав вивергатися вулкан біля міста Гріндавік. Як повідомляє Іndependent, це вже третє виверження за останні два місяці.

Метеорологічне бюро Ісландії повідомило, що в південно-західній частині країни відбувається виверження вулкана з трикілометрової тріщини на північ від Гріндавіка.

Як повідомляється, виверження вулкана Сілінгарфелл почалося сьогодні о 6 ранку за місцевим часом, незабаром після інтенсивного сплеску сейсмічної активності. Нове виверження відбулося приблизно в тому ж місці, що і попереднє в грудні.

Довколишній термальний курорт Блакитна лагуна, одна з найбільших туристичних визначних пам'яток Ісландії, закрили після початку виверження, а гостей евакуювали в готелі.

Вулкани в Ісландії

В Ісландії, розташованій над гарячою вулканічною точкою в Північній Атлантиці, виверження відбуваються в середньому кожні чотири-п'ять років.

Найбільш руйнівним за останній час стало виверження вулкана Ейяфьядлайокудль в 2010 році, яке викинуло величезні хмари попелу в атмосферу і призвело до повсюдного закриття повітряного простору над Європою.

Нагадаємо, що сейсмічна активність на півострові Рейк'янес вперше була помічена на початку листопада 2023 року. Тоді підземні поштовхи призвели до тріщин в грунті у Гріндавіку і його околицях. Через це довелося евакуювати майже 4000 людей.

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