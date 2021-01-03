Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на найближчі дні

17:40, 3 січня 2021
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Удень буде плюсова температура.

Завтра у західних, північних та центральних областях України – дощ і мокрий сніг / фото ua.depositphotos.com
Завтра у західних, північних та центральних областях України – дощ і мокрий сніг / фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 4 січня у західних, північних та центральних областях прогнозують туман, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Така ж погода буде у вівторок на заході та півдні країни, у середу - в більшості областей. На решті території - без опадів.

"Температура у західній частині та більшості південних областей вночі 0-5 градусів тепла, вдень 2-7 градуси, на півдні Одещини 8-11 градусів  тепла, на решті території вночі і вдень від 3 градусів тепла до 3 морозу", – сказано у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 4 січня 2021 року / Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 4 січня 2021 року / Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 5 січня 2021 року / Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 5 січня 2021 року / Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 6 січня 2021 року / Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 6 січня 2021 року / Укргідрометцентр

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Автор: УНІАН

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