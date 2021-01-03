Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на найближчі дні
Удень буде плюсова температура.
У понеділок, 4 січня у західних, північних та центральних областях прогнозують туман, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Така ж погода буде у вівторок на заході та півдні країни, у середу - в більшості областей. На решті території - без опадів.
"Температура у західній частині та більшості південних областей вночі 0-5 градусів тепла, вдень 2-7 градуси, на півдні Одещини 8-11 градусів тепла, на решті території вночі і вдень від 3 градусів тепла до 3 морозу", – сказано у повідомленні.
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