У Карпатах встановилася ясна погода, температура підвищилася до -15° (фото)
Рятувальники попереджають про небезпеку сходу лавин.
Сьогодні, 25 березня, у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Синоптик попередила про негоду: на Україну насуваються снігопади та штормовий вітер
Таким погодним умовам надано 3 рівень небезпеки.
У той же час, за повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північний 9-10 м/с. Температура повітря -15°.
Прогноз погоди в Україні на 25 березня: дані Погоди УНІАН
У четвер, 25 березня, в західних, північних і частині центральних областей очікується тепла малохмарна погода: температура підвищиться до +8°. На решті території температура впаде до +1°, буде похмуро, очікується мокрий сніг. Місцями пройдуть зливи.
У Києві - малохмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +6°.
У Львові в четвер очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +7°.
В Одесі 25 березня - мокрий сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +3°.
- Вінниця+6°... -2°
- Дніпро+2°... -1°
- Донецьк+2°... -1°
- Житомир+7°... -2°
- Запоріжжя+2°... 0°
- Івано-Франківськ+8°... -1°
- Київ+7°... -1°
- Кропивницький+2°... -3°
- Луганськ+2°... 0°
- Луцьк+9°... +1°
- Львів+7°... -1°
- Миколаїв+3°... 0°
- Одеса+4°... +1°
- Полтава+6°... -3°
- Рівне+7°... -1°
- Сімферополь+1°... -2°
- Суми+6°... -2°
- Тернопіль+6°... -2°
- Харків+7°... -2°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницький+6°... -2°
- Черкаси+5°... -2°
- Чернігів+8°... -2°
- Чернівці+7°... -3°