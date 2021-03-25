У Карпатах встановилася ясна погода, температура підвищилася до -15° (фото)

08:51, 25 березня 2021
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Рятувальники попереджають про небезпеку сходу лавин.

На Чорній горі встановилася ясна погода / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
На Чорній горі встановилася ясна погода / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 25 березня, у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Синоптик попередила про негоду: на Україну насуваються снігопади та штормовий вітер

Таким погодним умовам надано 3 рівень небезпеки.

У той же час, за повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північний 9-10 м/с. Температура повітря -15°.

Прогноз погоди в Україні на 25 березня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 25 березня, в західних, північних і частині центральних областей очікується тепла малохмарна погода: температура підвищиться до +8°. На решті території температура впаде до +1°, буде похмуро, очікується мокрий сніг. Місцями пройдуть зливи.

У Києві - малохмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +6°.

У Львові в четвер очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +7°.

В Одесі 25 березня - мокрий сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +3°.

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Автор: Олена Пилипчак

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