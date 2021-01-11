Тепла зима закінчується: завтра температура в Україні почне знижуватися (карта)

Опадів практично не очікується.

Завтра в деяких регіонах температура опуститься до -1° / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 12 січня, в Україні визирне сонце. Похмуро буде тільки в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській областях і в Криму. Опадів не очікується. Температура вдень коливатиметься в межах -1°...+4°. Дощ очікується лише у Симферополі.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Читайте також В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на Водохреще

У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +1°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -3°, вдень 0°.

У Львові у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +2°.

У Луцьку очікується мінлива хмарність, вночі -3°, вдень + 1°.

У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень -1°.

У Тернополі температура повітря вночі -3°, вдень -1°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень -1°, хмарно.

В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +4°.

У Чернівцях у вівторок-хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +2°.

У Вінниці завтра похмуро, -3°...0°.

У Житомирі у вівторок буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°.

У Черкасах вночі -4°, вдень 0°, мінлива хмарність.

У Кропивницькому-сонячно, температура вночі -5°, вдень 0°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...-1°.

В Одесі 12 січня - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +2°.

У Херсоні у вівторок вночі -2°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра малохмарно, вночі -2°, вдень +2°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень +1°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...0°.

У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -5°, вдень 0°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень 0°.

У Сімферополі у вівторок дощитиме, +1°...+4°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі -5°, вдень 0°.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -5°, вдень 0°.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня / фото УНІАН

12 січня в народному календарі-мучениці Онисі, яку ще називали в народі Порізуха. У цей день різали худобу, вимовляючи:»Кабанчика або свинку до Васильєва вечеря". В цей була така прикмета-приказка: до Дня Онисі — холоду над землею повисли.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: