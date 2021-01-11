Тепла зима закінчується: завтра температура в Україні почне знижуватися (карта)
Опадів практично не очікується.
У вівторок, 12 січня, в Україні визирне сонце. Похмуро буде тільки в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській областях і в Криму. Опадів не очікується. Температура вдень коливатиметься в межах -1°...+4°. Дощ очікується лише у Симферополі.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на Водохреще
- У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +1°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -3°, вдень 0°.
- У Львові у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +2°.
- У Луцьку очікується мінлива хмарність, вночі -3°, вдень + 1°.
- У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень -1°.
- У Тернополі температура повітря вночі -3°, вдень -1°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень -1°, хмарно.
- В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +4°.
- У Чернівцях у вівторок-хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +2°.
- У Вінниці завтра похмуро, -3°...0°.
- У Житомирі у вівторок буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Черкасах вночі -4°, вдень 0°, мінлива хмарність.
- У Кропивницькому-сонячно, температура вночі -5°, вдень 0°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...-1°.
- В Одесі 12 січня - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +2°.
- У Херсоні у вівторок вночі -2°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра малохмарно, вночі -2°, вдень +2°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень +1°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...0°.
- У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -5°, вдень 0°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень 0°.
- У Сімферополі у вівторок дощитиме, +1°...+4°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі -5°, вдень 0°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -5°, вдень 0°.
12 січня в народному календарі-мучениці Онисі, яку ще називали в народі Порізуха. У цей день різали худобу, вимовляючи:»Кабанчика або свинку до Васильєва вечеря". В цей була така прикмета-приказка: до Дня Онисі — холоду над землею повисли.
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Погода в Україні
- Вінниця-1°... -4°
- Дніпро+1°... -5°
- Донецьк-1°... -9°
- Житомир+1°... -3°
- Запоріжжя+2°... -6°
- Івано-Франківськ+1°... -4°
- Київ+2°... -3°
- Кропивницький+1°... -4°
- Луганськ0°... -4°
- Луцьк0°... -3°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв+2°... -2°
- Одеса+2°... 0°
- Полтава0°... -6°
- Рівне-1°... -3°
- Сімферополь+2°... -2°
- Суми0°... -4°
- Тернопіль-1°... -3°
- Харків0°... -8°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницький-1°... -4°
- Черкаси0°... -3°
- Чернігів0°... -4°
- Чернівці+1°... -3°
-4°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-4 °
Мін./mакс. температура:-2° / +6°
Вологість:80 %
Тиск:761 мм
Вітер: 2.9 м/с
Ймовірність опадів:15 %
Схід:07:28
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