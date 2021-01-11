Тепла зима закінчується: завтра температура в Україні почне знижуватися (карта)

16:30, 11 січня 2021
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Опадів практично не очікується.

Завтра в деяких регіонах температура опуститься до -1° / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в деяких регіонах температура опуститься до -1° / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 12 січня, в Україні визирне сонце. Похмуро буде тільки в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській областях і в Криму. Опадів не очікується. Температура вдень коливатиметься в межах -1°...+4°. Дощ очікується лише у Симферополі.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на Водохреще

  • У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +1°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -3°, вдень 0°.
  • У Львові у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +2°.
  • У Луцьку очікується мінлива хмарність, вночі -3°, вдень + 1°.
  • У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень -1°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -3°, вдень -1°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень -1°, хмарно.
  • В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +4°.
  • У Чернівцях у вівторок-хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +2°.
  • У Вінниці завтра похмуро, -3°...0°.
  • У Житомирі у вівторок буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°.
  • У Черкасах вночі -4°, вдень 0°, мінлива хмарність.
  • У Кропивницькому-сонячно, температура вночі -5°, вдень 0°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...-1°.
  • В Одесі 12 січня - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +2°.
  • У Херсоні у вівторок вночі -2°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра малохмарно, вночі -2°, вдень +2°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень +1°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...0°.
  • У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -5°, вдень 0°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень 0°.
  • У Сімферополі у вівторок дощитиме, +1°...+4°.
  • У Краматорську - похмуро, температура вночі -5°, вдень 0°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -5°, вдень 0°.
Прогноз погоди в Україні на 12 січня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 12 січня / фото УНІАН

12 січня в народному календарі-мучениці Онисі, яку ще називали в народі Порізуха. У цей день різали худобу, вимовляючи:»Кабанчика або свинку до Васильєва вечеря". В цей була така прикмета-приказка: до Дня Онисі — холоду над землею повисли.

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Автор: Олена Пилипчак

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