Дощ та мокрий сніг: синоптик розповіла про циклон Marius, який завтра накриє Україну
Проте на півдні температура сягне +12°.
У вівторок західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади - переважно дощ, в західних областях з мокрим снігом.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Решта території України належатиме області підвищеного атмосферного тиску. Східний антициклон не пускатиме вологе повітря на північ, схід та в центральну частину.
ВІтер розділиться: у західних областях він буде північного напрямку, на решті території України - південно-східного.
Температура повітря протягом завтрашнього дня у більшості областей очікується досить високою, +4°...+10°, на півдні до +12°.
А ось в західних областях буде холодно, лише +1°...+4°.
У Києві вівторок буде теплим, +7°...+9°, хоча й хмарно, проте без істотних опадів. Очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 11 м/с.
Синоптик зазначила, що тиждень в Україні буде холоднуватим, вологим та вітряним.
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