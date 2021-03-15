Дощ та мокрий сніг: синоптик розповіла про циклон Marius, який завтра накриє Україну

Проте на півдні температура сягне +12°.

Завтра у країні подекуди очікується мокрий сніг / Фото УНІАН

У вівторок західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади - переважно дощ, в західних областях з мокрим снігом.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Решта території України належатиме області підвищеного атмосферного тиску. Східний антициклон не пускатиме вологе повітря на північ, схід та в центральну частину.

ВІтер розділиться: у західних областях він буде північного напрямку, на решті території України - південно-східного.

Температура повітря протягом завтрашнього дня у більшості областей очікується досить високою, +4°...+10°, на півдні до +12°.

А ось в західних областях буде холодно, лише +1°...+4°.

У Києві вівторок буде теплим, +7°...+9°, хоча й хмарно, проте без істотних опадів. Очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 11 м/с.

Синоптик зазначила, що тиждень в Україні буде холоднуватим, вологим та вітряним.

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