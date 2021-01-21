Завтра погода порадує українців теплом до +9° (карта)
Опади не прогнозуються.
У п'ятницю, 22 січня, потепління відчують житель усіх регіонів України, морозів не буде навіть на сході країни. А в окремих областях стовпчики термометрів піднімуться до +7°...+9°. Без опадів.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Синоптик розповіла, чи надовго до України прийшло потепління
- У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень +5°.
- У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень +2°.
- У Львові в п'ятницю буде трохи хмарно, вночі +2°, вдень +8°.
- У Луцьку мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +7°.
- У Рівному в п'ятницю буде мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +6°.
- У Тернополі 22 січня вночі буде -1°, вдень +6°, без опадів.
- У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +5°.
- В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +9°.
- У Чернівцях у п'ятницю буде мінлива хмарність, вночі -2°, вдень + 6°.
- У Вінниці завтра незначна хмарність,-2°...+4°.
- У Житомирі в п'ятницю буде мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.
- У Черкасах вночі -3°, вдень +4°, мінлива хмарність.
- У Кропивницькому буде трохи хмарно, температура вночі +1°, вдень +4°.
- У Полтаві завтра буде мінлива хмарність, температура повітря +1°...+3°.
- В Одесі 22 січня буде незначна хмарність, температура вночі 0°, вдень +6°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі +3°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде похмура погода, вночі +2°, вдень +5°.
- У Запоріжжі небо буде приховано за хмарами, температура вночі +1°, вдень +5°.
- У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря -1°...+3°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +4°.
- У Дніпрі - похмуро, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде незначна хмарність, +5°...+7°.
- У Краматорську - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +5°.
- У Сєвєродонецьку завтра буде суцільна хмарність, температура вночі 0°, вдень +5°.
Народні прикмети 22 січня
Ясна погода в цей день обіцяє хороший урожай.
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Погода в Україні
- Вінниця+1°... -2°
- Дніпро-2°... -3°
- Донецьк-8°... -12°
- Житомир+3°... 0°
- Запоріжжя-1°... -5°
- Івано-Франківськ+5°... -1°
- Київ+3°... -3°
- Кропивницький+1°... -4°
- Луганськ-11°... -12°
- Луцьк+5°... +2°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+5°... -2°
- Одеса+4°... -2°
- Полтава-2°... -4°
- Рівне+3°... +2°
- Сімферополь+6°... +2°
- Суми-1°... -6°
- Тернопіль+3°... 0°
- Харків-7°... -8°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницький+2°... -1°
- Черкаси+1°... -5°
- Чернігів0°... -5°
- Чернівці+3°... -3°
-5°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-5 °
Мін./mакс. температура:-2° / +11°
Вологість:65 %
Тиск:754 мм
Вітер: 5.7 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:24
Захід17:18
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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