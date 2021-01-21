Завтра погода порадує українців теплом до +9° (карта)

16:30, 21 січня 2021
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Опади не прогнозуються.

В Україну прийшло потепління / фото ua.depositphotos.com
В Україну прийшло потепління / фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 22 січня, потепління відчують житель усіх регіонів України, морозів не буде навіть на сході країни. А в окремих областях стовпчики термометрів піднімуться до +7°...+9°. Без опадів.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Синоптик розповіла, чи надовго до України прийшло потепління

  • У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень +5°.
  • У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень +2°.
  • У Львові в п'ятницю буде трохи хмарно, вночі +2°, вдень +8°.
  • У Луцьку мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +7°.
  • У Рівному в п'ятницю буде мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +6°.
  • У Тернополі 22 січня вночі буде -1°, вдень +6°, без опадів.
  • У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +5°.
  • В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +9°.
  • У Чернівцях у п'ятницю буде мінлива хмарність, вночі -2°, вдень + 6°.
  • У Вінниці завтра незначна хмарність,-2°...+4°.
  • У Житомирі в п'ятницю буде мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.
  • У Черкасах вночі -3°, вдень +4°, мінлива хмарність.
  • У Кропивницькому буде трохи хмарно, температура вночі +1°, вдень +4°.
  • У Полтаві завтра буде мінлива хмарність, температура повітря +1°...+3°.
  • В Одесі 22 січня буде незначна хмарність, температура вночі 0°, вдень +6°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі +3°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде похмура погода, вночі +2°, вдень +5°.
  • У Запоріжжі небо буде приховано за хмарами, температура вночі +1°, вдень +5°.
  • У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря -1°...+3°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +4°.
  • У Дніпрі - похмуро, температура вночі 0°, вдень +5°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде незначна хмарність, +5°...+7°.
  • У Краматорську - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +5°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра буде суцільна хмарність, температура вночі 0°, вдень +5°.
Завтра в Україні буде тепла погода / УНІАН
Завтра в Україні буде тепла погода / УНІАН

Народні прикмети 22 січня

Ясна погода в цей день обіцяє хороший урожай.

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Автор: Катерина Лиманська

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