Завтра погода порадує українців теплом до +9° (карта)

Опади не прогнозуються.

В Україну прийшло потепління / фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 22 січня, потепління відчують житель усіх регіонів України, морозів не буде навіть на сході країни. А в окремих областях стовпчики термометрів піднімуться до +7°...+9°. Без опадів.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень +5°.

У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень +2°.

У Львові в п'ятницю буде трохи хмарно, вночі +2°, вдень +8°.

У Луцьку мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +7°.

У Рівному в п'ятницю буде мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +6°.

У Тернополі 22 січня вночі буде -1°, вдень +6°, без опадів.

У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +5°.

В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +9°.

У Чернівцях у п'ятницю буде мінлива хмарність, вночі -2°, вдень + 6°.

У Вінниці завтра незначна хмарність,-2°...+4°.

У Житомирі в п'ятницю буде мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +4°.

У Черкасах вночі -3°, вдень +4°, мінлива хмарність.

У Кропивницькому буде трохи хмарно, температура вночі +1°, вдень +4°.

У Полтаві завтра буде мінлива хмарність, температура повітря +1°...+3°.

В Одесі 22 січня буде незначна хмарність, температура вночі 0°, вдень +6°.

У Херсоні в п'ятницю вночі +3°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра буде похмура погода, вночі +2°, вдень +5°.

У Запоріжжі небо буде приховано за хмарами, температура вночі +1°, вдень +5°.

У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря -1°...+3°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +4°.

У Дніпрі - похмуро, температура вночі 0°, вдень +5°.

У Сімферополі в п'ятницю буде незначна хмарність, +5°...+7°.

У Краматорську - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +5°.

У Сєвєродонецьку завтра буде суцільна хмарність, температура вночі 0°, вдень +5°.

Завтра в Україні буде тепла погода / УНІАН

Народні прикмети 22 січня

Ясна погода в цей день обіцяє хороший урожай.

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