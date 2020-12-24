Синоптик розповів українцям про погоду на Новий рік та назвав області, де буде найхолодніше (відео)
Опади прогнозують тільки у західних областях чи на Правобережжі.
Синоптики розповіли, якою буде погода 31 грудня, і схоже на те, що європейські зими прийшли до України надовго.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
"Буде теплішати": синоптик дала прогноз на Новий рік в Україні
Найхолодніше буде на сході: невеликий мороз вночі й близько 0° вдень. На заході та півдні в новорічну ніч очікують до +5°. По всій країні можливі невеликі опади, дощ або ж мокрий сніг. Однак він довго не лежатиме.
Заморозки і снігопади цієї зими прогнозують, але вже після свят.
"Снігу не буде. Якщо говорити про опади, то це стосується західних областей чи Правобережжя. Опади вночі подекуди з мокрим снігом. Температура близько нуля, тож и опади якісь такі: не сніг і не дощ", - каже синоптик Владислав Білик.
Погода в Україні на Новий рік від народного синоптика
Погода в Україні на Новий рік і Різдво буде без морозів і опадів.
За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, з 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига; температура буде +1°...+2°. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.
Але вже 1-2 січня, за словами синоптика, очікується легкий мороз до -3° і сніг або мокрий сніг.
У Святвечір, 6 січня, і в Різдво, 7 січня, як зазначив Горбань, очікується відлига до + 1°...+2°. Опадів не очікується. Сніг з дощем прогнозується до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.
- Вінниця+3°... +2°
- Дніпро0°... -3°
- Донецьк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запоріжжя+1°... -2°
- Івано-Франківськ+8°... +3°
- Київ+2°... +1°
- Кропивницький+1°... 0°
- Луганськ-3°... -14°
- Луцьк+7°... +3°
- Львів+9°... +3°
- Миколаїв+5°... +3°
- Одеса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+6°... +3°
- Сімферополь+4°... +3°
- Суми-2°... -3°
- Тернопіль+5°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницький+2°... +1°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+1°... 0°
- Чернівці+7°... +3°