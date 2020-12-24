Синоптик розповів українцям про погоду на Новий рік та назвав області, де буде найхолодніше (відео)

Опади прогнозують тільки у західних областях чи на Правобережжі.

На Новий рік очікується тепла погода / фото УНІАН

Синоптики розповіли, якою буде погода 31 грудня, і схоже на те, що європейські зими прийшли до України надовго.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте також "Буде теплішати": синоптик дала прогноз на Новий рік в Україні

Найхолодніше буде на сході: невеликий мороз вночі й близько 0° вдень. На заході та півдні в новорічну ніч очікують до +5°. По всій країні можливі невеликі опади, дощ або ж мокрий сніг. Однак він довго не лежатиме.

Заморозки і снігопади цієї зими прогнозують, але вже після свят.

"Снігу не буде. Якщо говорити про опади, то це стосується західних областей чи Правобережжя. Опади вночі подекуди з мокрим снігом. Температура близько нуля, тож и опади якісь такі: не сніг і не дощ", - каже синоптик Владислав Білик.

Погода в Україні на Новий рік від народного синоптика

Погода в Україні на Новий рік і Різдво буде без морозів і опадів.

За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, з 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига; температура буде +1°...+2°. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.

Але вже 1-2 січня, за словами синоптика, очікується легкий мороз до -3° і сніг або мокрий сніг.

У Святвечір, 6 січня, і в Різдво, 7 січня, як зазначив Горбань, очікується відлига до + 1°...+2°. Опадів не очікується. Сніг з дощем прогнозується до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.