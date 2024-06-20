Наприклад у Сербії температура сягнула 40 градусів.

Південно-східна Європа та Близький Схід потерпають від шаленої спеки, яка вже призвела до численних смертей та загрожує масштабними пожежами в природних екосистемах. Про це пише Independent.

Люди під час спекотної температури шукали порятунку на озері Ада-Циганлія в Белграді, у фонтанах і кафе, тоді як сербський уряд наказав роботодавцям захистити працівників, які працюють на вулиці, від спеки.

Цього тижня метеорологи прогнозують температуру близько 40 градусів за Цельсієм по всій Сербії, оскільки вітри з Північної Африки просунули гарячий і сухий фронт через Балкани.

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Органи охорони здоров’я та метеорологи оголосили "червоний" сигнал небезпеки та порадили людям не виходити на вулицю. Служба екстреної допомоги Белграда повідомила, що її лікарям протягом лише однієї ночі довелося понад 100 разів рятувати людей, у яких загострилися хронічні захворювання через спеку.

У сусідній Чорногорії, де органи охорони здоров’я також попередили людей ховатися від сонця до пізнього вечора, десятки тисяч туристів стікалися на пляжі Адріатики, включаючи курорт Ада-Бояна на кордоні з Албанією.

У Греції в середу пожежники боролися з лісовими пожежами поблизу Афін, через що десятки людей були змушені залишити свої будинки, і влада заявила, що, на їхню думку, полум'я виникло в результаті підпалу та за сприяння сухих спекотних умов.

Міністерство цивільного захисту та кліматичної кризи країни опублікувало попередження про пожежі в деяких частинах країни в п'ятницю. Існує надзвичайна пожежна небезпека для Аттики на заході Греції, території, яка включає Афіни. Існує також дуже висока небезпека для кількох інших регіонів у центральній та західній Греції.

"Імовірно, рекордні температури, досягнуті в останні дні, спричинили сотні, якщо не тисячі смертей в Азії та Європі", – пише Independent.

У Саудівській Аравії цього тижня майже два мільйони мусульманських паломників завершують хадж у Великій мечеті в Мецці. Але сотні померли під час подорожі при температурі вище 51 C, згідно з повідомленнями іноземних органів влади. Лише за даними Єгипту щонайменше 530 єгиптян загинули під час хаджу, ще 40 вважаються зниклими безвісти.

Погода на планеті

Як писав УНІАН, екстремальна спека підвищує вартість літнього відпочинку в Європі. Автори аналізу встановили, що кожен додатковий градус тепла здорожує відпочинок в Іспанії для сім'ї більш ніж на 110 євро.

Також ми розповідали, що спортсмени можуть загинути від спеки під час проведення Олімпіади-2024 у Парижі. У спеціальному звіті йдеться про те, що за декілька років проведення літніх олімпійських ігор може стати неможливим.

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