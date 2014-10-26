Кияни проголосували за "Самопоміч" і "завалили" Ляшка

Про це свідчать дані національного телевізійного екзит-полу, повідомляє ТСН.

На другому місці партія "Блок Петра Порошенко" з результатом у 23,1%. Третє і четверте місця відповідно посіли "Народний фронт" (17,5%) і "Батьківщина" (8,6%).

Партія ВО "Свобода" також проходить виборчий бар'єр - 5,1%.

При цьому Радикальна партія Олега Ляшка набирає лише 3,3%, а "Опозиційний блок" - 2%.

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Опитування методом таємного голосування пройшло на 400 дільницях у всіх регіонах України, окрім Криму, брали участь близько 17 тисяч респондентів.

Замість прямої відповіді респондент сам заповнює анкету і опустить її у скриньку. При цьому інтерв'юер не буде знати, за кого проголосував респондент.

Національний телевізійний екзит-пол було проведено компанією TNS Україна за замовленням телекомпаній 1 + 1 і ICTV. Вибірка - національна репрезентативна. Протягом дня на 605 виборчих дільницях по всій Україні (за винятком Криму і зони АТО) опитано 20 000 респондентів після проходження ними процедури голосування.