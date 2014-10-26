У Москві на виборах до ВР перемогла "Самопоміч"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це за результатами підрахунку голосів повідомили у дільничній виборчій комісії при Посольстві України в Москві.

«За результатами голосування, найбільше голосів у Москві набрала партія «Об'єднання «Самопоміч» - 152 голоси, на другому місці «Блок Петра Порошенка» із результатом 106 голосів, на третьому – «Народний фронт», за який проголосували 94 громадянина України», - сказав співрозмовник агентства.

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За даними виборчої комісії у Москві, комуністи набрали 25 голосів виборців, «Громадянська позиція» - 24, ВО «Свобода» і «Правий сектор» набрали по 23 голоси, «Батьківщина» - 20, «Сильна Україна» - 17. Решту 50 голосів між собою розділили всі інші партії. Нагадаємо, що у цих позачергових парламентських виборах беруть участь 29 політичних партій.

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Водночас повідомляється, що один бюлетень був зіпсований, а ще замість одного в урну кинули листа.

Як повідомляв УНІАН, у Москві за результатами позачергових виборів до Верховної Ради України проголосували 536 громадян України.

Раніше УНІАН повідомляв, що партія "Самопоміч" проходить до ВР, набравши, за даними різних екзит-полів від 12,5 до 14,2%.