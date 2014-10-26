До Ради проходять лише сім партій, Гриценко та Тігіпко за бортом - дані трьох екзит-полів

Про це свідчать дані телевізійного, міжнародного та національного екзит-полів.

У всіх трьох опитуваннях лідирують три партії - "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", який відстає від БПП з невеликим відривом, і третє місце - за "Самопоміччю" Андрія Садового.

Дані щодо 4-7 місць різняться, але всі три опитування прогнозують прохід у Раду семи партіям.

Всеукраїнський телевізійний Exit-poll

До Верховної Ради проходять «Блок Петра Порошенка» – 24,3%, «Народний фронт» - 21,8%, «Самопоміч» - 12,5%, Радикальна партія – 7,1%, «Опозиційний блок» - 6,6%, ВО «Свобода» - 6,3% та ВО «Батьківщина» - 6% голосів виборців.

Результати опитування було оголошено в ефірі телеканалу о 20.00 під час виборчого марафону «ТСН.Вибори».

Серед партій, які, за даними цього exit-poll, не набрали 5% голосів виборців і не потрапляють до парламенту, - «Громадянська позиція» з 3% голосів виборців, КПУ – 2,6%, «Сильна Україна» - 2,4%, «Правий сектор» - 2,3%, «Заступ» - 1,8%. Усі інші партії набрали менше 1% голосів виборців.

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На позачергових виборах до Верховної Ради України проходять 7 політичних сил: партія «Блок Петра Порошенка» з 23% голосів виборців, партія «Народний фронт» - 21,3%, партія «Об'єднання «Самопоміч» - 13,2%, партія «Опозиційний блок» - 7,6%, Радикальна партія Олега Ляшка – 6,4%, ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батьківщина» набирає 5,6% голосів.

Результати екзит-полу оприлюднила на прес-конференції директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна.

Вона зауважила, що це - результати голосування на 18.00.

Загалом в рамках Національного екзит-полу було опитано 16 тис. 143 громадян.

За словами Бекешкіної, партія "Громадянська позиція" набрала 3,5% голосів, КПУ - 2,9%, партія "Сильна Україна" - 2,6%, партія "Правий сектор" - 2,4%, партія "Заступ" - 1,8%.

Інші партії набрали менше 1% голосів виборців.

Міжнародний exit-poll

На позачергових парламентських виборах до Верховної Ради України проходять «Блок Петра Порошенка» – 22,2% голосів виборців, «Народний фронт» - 21,8%, «Самопоміч» - 14,2%, «Опозиційний блок» - 7,8%, Радикальна партія - 6,4%, ВО «Свобода» - 5,8%, ВО «Батьківщина» – 5,6%.

Серед партій, які, за даними цього exit-poll, не набрали 5% голосів виборців і не потрапляють до парламенту, «Громадянська позиція» - 3,2%, КПУ - 2,9%, «Сильна Україна» - 2,7%, «Правий сектор» - 2,4%, «Заступ» - 2%, «Солідарність жінок» - 0,6%, «Інтернет-партія» - 0,4%, «5.10» - 0,4%, інші - 1,6%.