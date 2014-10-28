Яценюк: Організатори військової агресії проти України не зможуть уникнути покарання

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк упевнений, що організатори військової агресії проти України не уникнуть покарання, як не уникли його ті, хто розв’язав Другу світову війну.

На цьому прем’єр-міністр наголосив у привітанні з нагоди 70-ї річниці визволення України від фашизму, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Цього року ми відзначаємо 70-у річницю визволення України від фашизму. Ми низько вклоняємося фронтовикам, партизанам, підпільникам – усім, хто ціною надлюдських зусиль звільнив нашу землю, вшановуємо пам'ять мільйонів, які полягли на полях боїв, були замордовані на окупованих територіях», - сказав Яценюк у своєму привітанні.

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Він наголосив, що «Україна – одна з країн-переможниць Другої світової війни». «Водночас наша держава одна з найбільш постраждалих у ній – та війна забрала життя кожного п’ятого українця. Ми це пам’ятаємо і ніколи цього не забудемо, ми не хочемо війни», - підкреслив Яценюк і додав: «Військова агресія, яка чиниться нині проти нашої країни, – це не тільки злочин проти всіх нас, її громадян. Це злочин проти пам’яті ветеранів, солдатів і офіцерів, які билися з гітлерівцями, які загинули в концтаборах, на примусових роботах, від епідемій і хвороб, що є постійними супутниками війни». При цьому Яценюк висловив упевненість, що «історія все розставить на свої місця. Організатори такого злочину не уникнуть покарання, як не уникли його й ті, хто розв’язав Другу світову війну».

«Ми сьогодні знов вимушені боронити свою землю зі зброєю в руках. І, як 70 років тому, наші бійці виявляють звитягу та доблесть, захищаючи святе – мир та спокій кожного українця, його право жити в єдиній, європейській та незалежній країні. Вічна пам'ять всім, хто поклав життя за свою Вітчизну. Слава тим, хто відстояв її тоді та відстоює зараз. Слава Україні!», - наголосив прем’єр-міністр.