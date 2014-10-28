В Одесі на виборах студентів підкуповували за 200 гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила прес-секретар Головного управління МВС в Одеській області Алла Марченко.

За її словами, в день виборів до Верховної Ради, 26 жовтня, до міліції надійшло повідомлення про те, що на виборчій дільниці, розташованій по вул. Львівській, студенти в кабінках для голосування фотографують свої бюлетені.

«Встановлено трьох студентів 2-го курсу вишу, які розповіли, що 25 жовтня невідомий запропонував їм по 200 грн, якщо вони проголосують за певну людину», - сказала Марченко.

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Вона нагадала, що за цим фактом слідчим відділом почато кримінальне провадження за ч. 2 ст.160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, за даними Одеської обласної організації ВО «Комітет виборців України», на дільниці №511098 округу №133, розташованій в Одеському державному екологічному університеті (вул. Львівська), студенти масово фотографували в кабінках свої бюлетені.

За даними ЦВК, у мажоритарному окрузі № 133 в Одеській області на виборах до Верховної Ради лідирує самовисуванець Едуард Матвійчук, за якого проголосували 24,20% виборців.

Найближчий суперник Матвійчука, висуванець «Блоку Петра Порошенка» Дмитро Співак, набрав 20,89% голосів виборців.