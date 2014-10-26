В Одесі студенти фотографують бюлетені в кабінці для голосування

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив керівник одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

За його словами, так, на ділянці №511098 округу №133, розташованому в Одеському державному екологічному університеті, затримали студента з Рівного, який зізнався, що йому нібито обіцяли 200 грн за голос на користь одного з кандидатів. «Наразі в цьому розбирається міліція», - сказав Бойко.

Читайте такожВ Україні проходять вибори до Верховної Ради (оновлюється)

Як повідомила УНІАН старший інспектор з питань зв'язків з громадськістю Одеського міського управління міліції Тетяна Хмельницька, в міліцію надійшла інформація про те, що на виборчій дільниці у вищеназваному вузі студент фотографував свій бюлетень у кабінці для голосування. На спалах фотоапарату звернули увагу члени виборчої комісії. «Обставини з'ясовуються. На місце події виїхала оперативно-слідча група», - сказала Хмельницька.