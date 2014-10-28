Савченко судитимуть за "незаконний перетин кордону"

Про це повідомив її адвокат Марк Фейгін у своєму Твіттері.

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Они решили привлечь Надежду Савченко за незаконное пересечение границы РФ pic.twitter.com/9WzHx5imfo — Mark Feygin (@mark_feygin) 28 Жовтень 2014

"СК вирішив продовжувати цей сюр з викраденням. Раз вона не була викрадена, на думку слідства, значить незаконно перейшла кордон. Це ст.322 КК РФ", - повідомив Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, Савченко було затримано бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у Воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

13 жовтня суд в Москві мав розглянути скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

Проте того дня Савченко замість суду була доставлена до Інституту Сербського для проходження психолого-психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту.