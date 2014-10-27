Суд Москви вирішив провести закрите засідання щодо продовження арешту Савченко

Басманний суд Москви ухвалив рішення проводити у закритому режимі засідання щодо продовження терміну арешту української льотчиці Надії Савченко.

Як передає власний кореспондент УНІАН ц РФ, таке рішення винесла суддя Валентина Левашова.

Слідство виступило з клопотанням провести засідання у закритому режимі, щоб не розкривати "таємницю слідства".

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Адвокат Ілля Новіков заперечив проти цього і назвав таке рішення невмотивованим.

У результаті суддя задовольнила клопотання слідчого.

Як повідомляв УНІАН, Савченко було затримано бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у Воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

13 жовтня суд в Москві мав розглянути скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

Проте того дня Савченко замість суду була доставлена до Інституту Сербського для проходження психолого-психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту.