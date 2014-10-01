Яценюк звільнив главу МОЗ Мусія, його місце зайняв заступник

13:42, 01 жовтня 2014
Політика
0 0
оновлено

Уряд поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я на керівника апарату міністерства Василя Лазоришинця.

Лазоришинець призначений в.о міністра охорони здоров'я / фото уoutube.com
 

Про це повідомила журналістам прес-секретар голови уряду Арсенія Яценюка Ольга Лаппо.

«Уряд ухвалив рішення про відсторонення Олега Мусія від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я і звільнив першого заступника міністра Руслана Салютіна, – сказала Ольга Лаппо. - Виконання обов’язків міністра покладено на керівника апарату Василя Лазоришинця».

Раніше глава уряду запропонував відсторонити міністра охорони здоров’я Олега Мусія від виконання обов’язків у зв’язку з незадовільним станом виконання програми закупівлі ліків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter