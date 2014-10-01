Яценюк звільнив главу МОЗ Мусія, його місце зайняв заступник
13:42, 01 жовтня 2014Політика
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Уряд поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я на керівника апарату міністерства Василя Лазоришинця.
Лазоришинець призначений в.о міністра охорони здоров'я / фото уoutube.com
Про це повідомила журналістам прес-секретар голови уряду Арсенія Яценюка Ольга Лаппо.
«Уряд ухвалив рішення про відсторонення Олега Мусія від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я і звільнив першого заступника міністра Руслана Салютіна, – сказала Ольга Лаппо. - Виконання обов’язків міністра покладено на керівника апарату Василя Лазоришинця».
Раніше глава уряду запропонував відсторонити міністра охорони здоров’я Олега Мусія від виконання обов’язків у зв’язку з незадовільним станом виконання програми закупівлі ліків.
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