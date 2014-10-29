Нова коаліція має намір посилити вимоги до суддів

Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, яку пропонує політична партія "Блок Петра Порошенка".

Зокрема, наголошується на необхідності створення некорумпованої судової системи, яка повинна забезпечувати верховенство права.

У цьому зв’язку, для незалежності суддів та якості їх професійної діяльності необхідно формувати органи контролю за діяльністю суддів (Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів) з авторитетів у галузі права з бездоганною репутацією на підставі прозорого відбору, а також шляхом подальшого удосконалення діяльності цих органів, в тому числі можливості їх об’єднання в один конституційний орган.

Також пропонується встановити законом порядок обрання членів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів з’їздами суддів, адвокатів, представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

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Окрім цього, передбачається необхідність підвищення вимог для призначення на посаду судді, зокрема щодо віку і досвіду. Призначення та регулярна атестація суддів повинні здійснюватися на підставі незалежного тестування та прозорого конкурсу, а залежність розвитку кар’єри судді - від результатів конкурсу.

При цьому, зайняття вакантної посади судді в будь-якому суді, в тому числі в порядку переведення, повинно здійснюватись тільки на конкурсній основі.