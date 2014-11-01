Україна продовжить боротьбу за зниження ціни газу

Про це в ефірі "Шустер Live" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Еспресо.TV.

Коментуючи вчорашні домовленості на ціну на газ, Коболєв зазначив: "Звичайно, ціна повинна бути нижча, за це ми будемо далі боротися".

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"Структура газового ринку, яку ми будуємо, до якої ми хочемо прийти, виглядає наступним чином: ми повинні зробити максимальну диверсифікацію, ми повинні максимально купувати газ у інших джерел, крім Росії. Зараз російський газ є домінуючим. Це повинно змінитися. Коли це змінитися, ціна, знову-таки, може бути ще нижча", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори, за результатами яких було досягнуто відповідних домовленостей щодо газових поставок.