У Держдумі визнали псевдовибори і вимагають цього ж від Києва

00:24, 03 листопада 2014
Політика
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"Вибори" в "ДНР" і "ЛНР" відбулися, і Київ "зобов'язаний визнати" їх результати

rodina.ru

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах громадських об'єднань і релігійних організацій Михайло Маркелов ("Єдина Росія"), повідомляє "Крим.Реалії".

На його думку, "вже зараз можна з упевненістю сказати, що вибори в Донецькій і Луганській народних республіках відбулися", і вони є по суті продовженням "процесу легітимізації влади в "ДНР" і "ЛНР", розпочатого на референдумі в цих регіонах в травні". 

Разом з тим, зазначив парламентарій, залишається відкритим питання визнання підсумків "виборів" київською владою. 

"Київ зобов'язаний визнати результати виборів. І якщо до недавнього волевиявлення громадян на Україні багато запитань як з організації, так і з проведення виборів, в тому числі це стосується численних зафіксованих порушень, то до ДНР і ЛНР жодних претензій у цьому плані немає ", - переконаний Маркелов. 

Також депутат розраховує на "об'єктивну оцінку виборів з боку європейців", адже "зараз саме в Донбасі вирішується питання війни і миру". 

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Єдинорос переконаний, що "легітимізація влади в Донбасі призведе до якісно інших відносин з Росією, в тому числі в плані економічного співробітництва та допомоги, якої так потребують у "Новоросії".

Нагадаємо, що у контрольованих терористами частинах Донбасу 2 листопада відбулось голосування на псевдовиборах. Україна, США, ЄС, генсек ООН Пан Ґі Мун наголосили, що ці "вибори" нелегітимні і не будуть визнані. Російські офіційні особи тим часом заявляють про намір визнати результати голосування.

У "ДНР" псевдовибори вже завершилися і переміг чинний ватажок терористів Олександр Захарченко.

СБУ перехопила розмову керівників "ДНР" з "кураторами" щодо підрахунку явки і результатів так званих виборів. З неї зрозуміло, що результати псевдовиборів були підготовлені заздалегідь.

Президент України Петро Порошенко назвав ці "вибори" фарсом та закликав Росію не визнавати їх.

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