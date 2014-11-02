Порошенко: псевдовибори в окупованих районах Донбасу не визнає Україна і весь світ

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави. "Фарс під дулами танків і автоматів, який сьогодні влаштували дві терористичні організації на частині Донбасу - це жахлива подія, яка не має нічого спільного з реальним волевиявленням", - сказав президент.

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За його словами, Україна і весь цивілізований світ не визнають цього фарсу.

"Вже зараз провідні країни світу і впливові міжнародні організації засудили ці так звані вибори. Розраховую на те, що псевдовибори не визнає і Росія, тому що вони є грубим порушенням Мінського протоколу від 5 вересня, під яким стоїть підпис представника РФ", - підкреслив Петро Порошенко.

На переконання президента, "всі виборина українській території, де голосують українські громадяни, повинні проходити виключно за українськими законами".

Як зазначив глава держави, Мінський протокол передбачає проведення в окремих районах Донбасу дострокових місцевих виборів виключно на основі законів України.

«Тому грубе порушення міжнародних домовленостей ставить під загрозу мирний процес. Україна адекватно відреагує на цей виклик», - запевнив Петро Порошенко.

Разом з тим президент подякував жителям Донбасу, які вийшли на вулиці Маріуполя та інших міст, підтримуючи єдність України.