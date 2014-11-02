СБУ перехопила розмову керівників "ДНР" щодо результатів псевдовиборів

Про це УНІАН повідомили в СБУ. Згідно з повідомленням, сьогодні о 17.00 "кандидат в депутати" так званої"Верховної Ради ДНР" Олег Фролов провів телефонну розмову з екс-міністром безпеки "ДНР" Леонідом Барановим. Під час розмови Фролов повідомив, що у виборах в парламент "ДНР" беруть участь дві групи, з яких перша (і основний) є "Донецька республіка", в яку входять Пургін, Пушилин та інші особи, які займали керівні посади в "ДНР".

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В СБУ повідомили, що в бюлетенях вказуються зазначені групи без списків з прізвищами кандидатів. За словами Фролова, голова ЦВК "ДНР" Роман Лягін сказав йому про заздалегідь визначені результати "виборів", згідно з якими, за вказівкою кураторів явка повинна становити 54%, і група "Донецька республіка" отримає 82% голосів. При цьому реальні результати "голосування" населення, яке знаходиться на території, підконтрольній бойовикам "ДНР", не будуть враховуватися.