Терорист Захарченко "переміг" на псевдовиборах "глави" "ДНР"

Про це заявив на прес-конференції ввечері 2 листопада голова "Центрвиборчкому" «ДНР» Роман Лягін, повідомляє "Дождь" з посиланням на Твіттер журналіста The Guardian Алека Луна.

На другому місці депутат "Верховної ради" «ДНР» Юрій Сивоконенко, на третьому - заступник голови "парламенту" «Новоросії».

Читайте такожПсевдовибори в "ЛНР" закінчилися. Бойовики заявляють про "явку" майже 62% виборців

На псевдовиборах в "парламент" «ДНР», за даними екзит-полів, з 65,11% голосів лідирує рух «Донецька республіка», який очолює Захарченко. Рух «Вільний Донбас» на чолі з Євгеном Орловим отримує 34,89%. До псевдовиборів у "парламент" допустили тільки ці дві організації. Передбачається, що 100 депутатів будуть засідати протягом чотирьох років.