СБУ встановила організаторів вибуху на блокпосту в Маріуполі

Про це у своєму «Фейсбуці» написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

«Службою Безпеки України оперативно розкрито вчорашній терористичний акт у Маріуполі, який забрав життя наших військовослужбовців! Встановлені організатори і виконавці цього злочину. Ближчим часом СБУ вийде з ширшою інформацією з цього приводу», – повідомив Лубківський.

Раніше повідомлялось, що у м. Маріуполі Донецької області 2 листопада в 7-30 ранку біля блокпосту під час огляду цивільного автомобіля стався вибух.

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На блокпост на автомобілі приїхав місцевий житель, який нібито збирався передавати гуманітарний вантаж для військових батальйону «Азов». За його словами, автомобіль був зупинений для огляду, при підході до транспортного засобу військовослужбовців, стався потужний вибух.