Депутати-учасники АТО погрожують не пропустити в Раду парламентаріїв, які голосували за «закони 16 січня»

Про це кандидат у народні депутати від партії «Народний фронт», командир полку спеціального призначення “Дніпро-1” Юрій Береза заявив на прес-конференції в УНІАН.

“Правила гри в новому парламенті будуть докорінно змінені. На домовленості «під столом» ми будемо реагувати дуже сильно, швидко, боляче і точково. В першу чергу, ми зробимо люстрацію всім тим, хто голосував за «закони 16 січня», і це відбудеться досить не в «парламентській формі». Тому я хочу особисто попередити всіх тих, хто зараз, прикриваючись не має значення яким блоком, намагатиметься зайти до Верховної Ради. Вимога до них така: на 30 днів — на передній край, і не словом, а ділом доведіть у Донецькому аеропорту, в Маріуполі, що ти любиш цю землю, і потім іди в парламент”, - заявив Береза.

“Ми не можемо бути добрими і всепрощаючими, щоби пробачити чергове вбивство. Вбивство на Майдані, Небесна Сотня, загиблі у протистоянні з Росією - все це організувала Партія регіонів і конкретні люди, які, як дресировані ведмеді, 16 січня у залі Верховної Ради створили прецедент. Тому ми повинні навіть не дати змоги прийняти присягу (всім, хто голосував за «закони 16 січня» — УНІАН)”, - сказав Береза.

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Разом з тим, інший кандидат у депутати, командир батальйону “Донбас” Семен Семенченко запевнив, що бійок у парламенті 8-го скликання не буде.

“Коли ми кажемо про люстрацію, то маємо розділяти поняття люстрації і мордобою. Зараз багато хто очікує, вже виставляє боксерські пари у парламенті. Ми не маємо права скочуватися до рівня шоу, хоча багато хто від нас цього очікує. Люстрація — це не мордобій, а в парламенті нам всім потрібно вести себе гідно і не уподіблюватись тим бойовим півням, яких ми бачили в попередніх скликаннях”, - підкреслив він.