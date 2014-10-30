У Раду проходять більше 60 депутатів, які голосували за «закони 16 січня»

Про це повідомляє рух «Чесно» за результатами аналізу даних, розміщених на сайті Центральної виборчої комісії станом на 30 жовтня (опрацьовано понад 99% протоколів).

«До Верховної Ради VIII скликання потрапляють 64 народних депутати, що голосували за закони 16 січня. З них 54 обрані в мажоритарних округах (53 самовисуванці та один від «Блоку Петра Порошенка»), а 10 - за списком «Опозиційного блоку», - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що у новий парламент проходять принаймні 37 фігурантів журналістських антикорупційних розслідувань.

Раніше повідомлялось, що до нової Ради потрапляють 62 депутати, які голосували за "закони 16 січня". Загалом 16 областей делегували до парламенту бодай одного депутата, що голосував за "диктаторські" закони.