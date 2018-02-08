У РФ знову здійняли істерику через "тотальну українізацію" України

15:07, 08 лютого 2018
Політика
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У МЗС Росії знову висловили невдоволення спільними навчаннями ЗСУ та НАТО / фото mskbest.ru

У Міністерстві закордонних справ Росії обурені «тотальною українізацією» України і планами провести багатонаціональні військові навчання з НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві повідомила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

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«Не менш складний регіон, це ситуація в Україні - наших сусідів продовжує лихоманити, ситуація далека від стабільності, і складається враження, що нинішня київська влада замість пошуку шляхів виходу з кризи робить все, щоб загнати ситуацію в глухий кут», - сказала Захарова.

За її словами, до триріччя підписання Мінських угод Україна приурочила завершення прийняття закону про реінтеграцію Донбасу, який, на думку Захарової, суперечить «букві і духу» «Мінська-2».

«Вкупі з політикою тотальної українізації суспільства і непротивлення, а навпаки, ще більшого під'юджування неонацизму, який дедалі більше там набирає обертів і прихильники якого відкрито марширують вулицями і заявляють про намір навести український порядок. З усього цього виходить гримуча і досить вибухонебезпечна суміш», - заявила Захарова.

Вона вважає, що в такій ситуації Україна утвердила свої «агресивні плани під приводом проведення маневрів». Зокрема, Захарова зазначила, що 29 січня президент України підписав закон про допуск підрозділів інших держав на територію України у 2018 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

«Всі вони пройдуть з активним залученням іноземних військовослужбовців, військової техніки, при цьому вже наявна іноземна присутність в Україні не слабшає. Натовських інструкторів, які навчають українських силовиків мистецтва війни, менше не стає», - припускає Захарова.

За її словами, керівництво України робить все, щоб реінтеграція Донбасу перейшла в розряд «нерозв'язних».

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Теги: #відносини України і Росії#МЗС Росії про Україну