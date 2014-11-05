Вчені почали випробовувати на людях молекулу омолодження

Як повідомляє ABC, дослідники змогли відключити гени, що відповідають за старіння за допомогою натуральних протеїнів і молекул. В ході дослідів гризунам вводили особливу молекулу під назвою NMN. І вже протягом тижня були помітні позитивні результати.

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Вчені також оголосили, що започаткували перший етап клінічних випробувань на людях, повідомляє Росбалт.

"Ми відкрили гени, які контролюють, як тіло бореться зі старінням, і якщо правильно їх активувати, вони володіють дуже потужним ефектом, можуть навіть повернути старіння назад, принаймні, у мишей", - заявив професор Девід Синклер, керівний командою вчених.

Раніше журнал Time назвав професора Сінклера одним з найвпливовіших людей планети за його роботи в галузі генетики. Вчений вважає, що зроблене відкриття може коли-небудь визнано таким же важливим, як відкриття антибіотиків.