Сина Порошенка визнали нардепом

19:03, 05 листопада 2014
Політика
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Центральна виборча комісія підписала протокол про результати виборів в ОВО №12 ( Вінницька область), де переміг син президента України - Олексій Порошенко.

Олексій Порошенко / vinnitsaok.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином ЦВК визнала його обраним народним депутатом.

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Він набрав 64,04% (62 359 голосів виборців).

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