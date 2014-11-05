Сина Порошенка визнали нардепом
19:03, 05 листопада 2014Політика
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Центральна виборча комісія підписала протокол про результати виборів в ОВО №12 ( Вінницька область), де переміг син президента України - Олексій Порошенко.
Олексій Порошенко / vinnitsaok.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином ЦВК визнала його обраним народним депутатом.
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Він набрав 64,04% (62 359 голосів виборців).
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