Клімкін висловив співчуття рідним і близьким загиблих під час пожежі в Кемерові

00:52, 27 березня 2018
Політика
2277
Клімкін висловив співчуття у зв'язку з пожежею в Кемерово / УНІАН

Читайте такожБатькам загиблих у Кемерові дітей не дають впізнати тіла без підписки про нерозголошення - ЗМІ

"Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в Кемерові", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 25 березня в торговому центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові виникла пожежа, загинули 64 осіб, десятки постраждали. Серед загиблих є діти. Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком займання могла бути батутна кімната або коридор кінотеатру.

Раніше чиновники припускали, що хтось з дітей міг використовувати запальничку. За фактом пожежі порушено кримінальну справу. Триває розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові
Теги: #МЗС України#Павло Клімкін#Кемерово