Клімкін висловив співчуття рідним і близьким загиблих під час пожежі в Кемерові

У Twitter глави МЗС України Павла Клімкіна з'явилося повідомлення про співчуття сім'ям загиблих в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих при пожежі в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемерово. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в Кемерові", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 25 березня в торговому центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові виникла пожежа, загинули 64 осіб, десятки постраждали. Серед загиблих є діти. Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком займання могла бути батутна кімната або коридор кінотеатру.

Раніше чиновники припускали, що хтось з дітей міг використовувати запальничку. За фактом пожежі порушено кримінальну справу. Триває розслідування.