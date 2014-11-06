Нова Рада розпочне роботу в перший день зими - Гройсман

Віце-прем'єр і міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Володимир Гройсман, який може стати спікером парламенту, заявив про те, що новообрана Верховна Рада може розпочати свою роботу з 1 грудня цього року. Про це повідомляє повідомляє сайт «БПП».

"У нас є час до першого засідання парламенту, це станеться приблизно 1 грудня перед тим, як буде створено уряд, кожен міністр повинен знати своє завдання", - заявив Гройсман.

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Він додав, що сьогодні, 6 листопада, будуть проходити консультації з учасниками коаліції щодо майбутньої угоди більшості.

Раніше кандидат в народні депутати від партії "Самопоміч" Ганна Гопко заявила, що фінальний варіант тексту коаліційної угоди буде оприлюднений після оголошення результатів виборів.