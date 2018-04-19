Екс-начальник Генштабу ЗСУ: Янукович хотів просити у Путіна ввести миротворців

Він заявив, що Янукович розповів йому, "що збирається звернутися до Путіна з проханням терміново розпочати консультації, вивчити можливості розгортання поліцейської або миротворчої місії".

Екс-начальник Генштабу Збройних сил України Юрій Ільїн на засіданні суду у справі про вчинення колишнім президентом Віктором Януковичем державної зради намагається виправдати дії обвинуваченого.

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Як передає кореспондент УНІАН, Ільїн надає свідчення в Оболонському райсуді Києва як свідок сторони захисту Януковича.

За словами Ільїна, про підготовку Януковичем звернення до Путіна він дізнався від самого екс-президента 1 березня 2014 року.

За словами Ільїна, Янукович зателефонував йому у першій половині дня і повідомив, що ситуація на південному сході країни виходить з-під контролю.

Янукович поскаржився Ільїну, що угода про врегулювання конфлікту з опозицією не діє, а країни-гаранти угоди мовчать.

За словами екс-начальника Генштабу ЗСУ, Янукович розповів йому, “що збирається звернутися до Путіна з проханням терміново розпочати консультації, вивчити можливості розгортання поліцейської або миротворчої місії”.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2014 року на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН на той час представник РФ Віталій Чуркін заявив, що Янукович направив Путіну письмове прохання застосувати російські збройні сили «для захисту населення України».

1 березня 2014 року Рада федерації РФ одностайно дала згоду Путіну на застосування російських збройних сил в Україні «з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні».

Пізніше це рішення було скасовано, але російська агресія не припинилася.

2 березня 2018 року на прес-конференції у МосквіЯнукович заявив, що у 2014 році просив президента РФ розглянути можливість введення в Україну «поліцейської миротворчої місії».

6 березня адвокати екс-президента України надали суду, як вони стверджували, текст його звернення до Путіна від 1 березня 2014 року.

«Я звертаюсь до Вас, пане президенте, з пропозицією невідкладно провести двосторонні консультації згідно зі статтею 7 Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Російською Федерацією щодо надання допомоги для відновлення законності, конституційного ладу в Україні та розгляду питання про можливість використання військової або поліцейської миротворчої місії», - цитував документу адвокат Віталій Сердюк.

Також Янукович просив невідкладно проінформувати дипломатичними каналами світове співтовариство про офіційну позицію легітимного президента України щодо «антиконституційного збройного державного перевороту» в країні.

Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.