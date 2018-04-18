Янукович повинен був залишитися в Україні і померти, якщо треба – Добкін

На думку політика, якби Янукович не втік з країни, багатьох трагічних подій останніх років можна було б уникнути.

Народний депутат, екс-голова Харківської ОДА Михайло Добкін переконаний, що колишній президент України Віктор Янукович не мав тікати з країни, попри ризик для його життя.

Як повідомляє «Українська правда», таку заяву він зробив в Оболонському райсуді Києва, під час свого допита в якості свідка у справі про держзраду Януковича.

Політик наполягає, що 21 лютого у Харкові склалася небезпечна атмосфера, і Янукович побоювався за своє життя.

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"Така була атмосфера ... Ми не знали, що може статися через півгодини, через 5 хвилин... Весь мій негатив до Януковича, який я дозволив собі виплеснути публічно, полягає в тому, що він навіть якщо розумів, що помре – а він, швидше за все, розумів, що помре – він повинен був залишитися і померти. Він - глава держави, обирається на цю посаду, мав розуміти, що такий час може настати", – наголосив Добкін.

На його переконання, якби Янукович не втік з країни, «не було б трагічних подій для багатьох людей».

"Це моя особиста... Але я ж розумію, що ви хочете від мене почути, що йому нічого не загрожувало, що він міг виконувати свої обов'язки, перебуваючи в будь-якому місті", – сказав Добкін, звертаючись до прокурорів.

"Вважаю, одне з переживань, яке у нього було – з приводу своєї безпеки", – підсумував депутат.

На допиті Добкін також розповів, як Янукович тікав через Харків у 2014 році. За його словами, 21-22 лютого у Харкові йому щохвилини загрожувала небезпека. Янукович "дуже хвилювався і постарів".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Оболонський райсуд Києва, який розглядає справу за обвинуваченням екс-президента Януковича у вчиненні державної зради, проводить допит Добкіна.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України. 29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.