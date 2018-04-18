СБУ оприлюднила матеріали у справі Януковича (документи)

У тексті одного з документів йдеться про створення при президенті РФ міжвідомчої групи, однією з неофіційних цілей якої був "опосередкований тиск на керівництво Україні у питанні вступу до Митного союзу".

СБУ розсекретила дані у справі екс-президента Віктора Януковича – утікача двічі попереджували про існування загрози порушення територіальної цілісності та суверенітету України з боку Росії.

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Частину матеріалів, яку порахували допустимими до розголосу, ТСН надали у стороні обвинувачення - Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури.

Зокрема голова СБУ надсилав президенту та главі АП Андрію Клюєву листи про загрозу нацбезпеці України з боку Росії 15 січня 2013 року та вже 17 лютого 2014 року відповідно.

У першому з них йдеться про те, що СБУ має інформацію про можливість агресивної експансії російського капіталу в усі сфери життєдіяльності держави за активної підтримки керівництва РФ з використанням спецслужб.

Також у тексті йдеться про створення при президенті РФ міжвідомчої групи, однією з неофіційних цілей якої називають створення позицій для "опосередкованого тиску на керівництво Україні у питанні вступу до Митного союзу".

У листі на адресу Клюєва, натомість, вказується, що під виглядом "проектів на захист російськомовних" відбуваються спроби поширити сепаратистські настрої та нав'язати думку про необхідність Росії втрутися у внутрішні справи України. Сприятливим для Москви чинником у листі вказано, що проросійський політикум на Сході та Півдні України говорив про федералізацію держави та орієнтацію на РФ.

Також у документі вказується, що російська сторона використовує кризову ситуацію в Україні для того, аби перетворити проросійські сили в державі на провідника інтересів РФ.

Нагадаємо, про наявність документів, що свідчать про обізнаність Януковича щодо загрози нацбезпеці України під час допиту нардепа Михайла Добкіна 18 квітня заявив прокурор Руслан Кравченко.

Сам Добкін у суді розповів про останній візит Януковича до Харкова та про те, що він збирався влаштувати "турне" регіонами України після розстрілів активістів на Майдані.