У Раді хочуть розібратися з плівками Онищенка і звинуваченнями на адресу Порошенка

Нардеп Віталій Купрій наголосив, що парламент має дати жорстку правову оцінку президентському свавіллю та корупції.

Народний депутат від УКРОПу Віталій Купрій ініціює створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) у Верховній Раді щодо можливих корупційних злочинів президента Петра Порошенка. Про це парламентар написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, народні депутати мають провести незалежне розслідування на основі аудіозаписів, які оприлюднив нардеп Олександр Онищенко.

«Ініціюю створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради – ТСК – щодо розслідування корупційних злочинів Порошенка на основі «плівок Онищенка»! Парламент має дати жорстку правову оцінку президентському свавіллю та корупції!» – підкреслив Віталій Купрій.

Йдеться про нещодавно оприлюднений аудіозапис розмови Онищенка й Порошенка щодо колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Президент погодився припинити кримінальні провадження проти чиновника часів Януковича в обмін на його активи та хабар у сто мільйонів доларів. Ще десять мільйонів «перепало» близькому соратнику Порошенка нардепу Ігорю Кононенку.

Раніше Онищенко також заявляв про причетність голови держави до рейдерського захоплення групи компаній «БРСМ-нафта». Тоді масштабна техногенна катастрофа на нафтобазі призвела до загибелі шести людей.

«Ці факти, в разі їхнього підтвердження, матимуть значні негативні наслідки для політичної ситуації в Україні та вже набули широкого резонансу. Тому, я вважаю, зволікання з розслідуванням цих випадків з боку правоохоронців є неприпустимим!» – зауважив укропівець.

Нардеп зазначив, що вже надіслав листи усім головам парламентських фракцій з пропозицією визначити своїх представників у складі ТСК. Водночас Віталій Купрій заявив про готовність особисто очолити слідчу комісію.

«У такій ситуації народні депутати також зобов’язані виконати функцію Верховної Ради щодо парламентського контролю та дослідити наявні матеріали й обставини, за результатами чого надати власний звіт з приводу цієї ситуації», – наголосив представник УКРОПу.