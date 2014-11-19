Звинувачений в аварії Іл-76 екс-голова Генштабу: по-іншому зробити не можна було

Про це він розповів ТСН у госпіталі.

Назаров переконаний, що всі ризики, які існували в той момент, були враховані, проте під час воєнних дій від трагедій не застрахований ніхто. Якби командування АТО здійснювало помилки, тоді б ворог вже захопив більшу територію, ніж на даний момент, переконаний генерал.

"Якби погано виконували, якби були погані генерали, то, напевно, ворог зараз стояв би не в районі Іловайська і контролював одну третю частину Донецької та Луганської області, а зараз би стояв в районі Дніпропетровська і Маріуполя, у гіршому разі, біля Херсона і Запоріжжя. Це заслуга офіцерів, сержантів і, в першу чергу, бійців збройних сил України", - каже Назаров.

Читайте такожНачальника Генштабу Назарова підозрюють у причетності до загибелі 49 військових на борту Іл-76Про те, що існує загроза збиття літака, військовий знав, оскільки до цього збивали українські вертольоти, і було відомо, що у бойовиків є зенітні установки. "Так, пройшла інформація, що є загроза застосування по літальним апаратам переносних зенітних комплексів сепаратистами. Але цю загрозу ми завжди брали до уваги. Вона не була чимось новим", - пояснює генерал-майор.

Вчинити інакше начальник штабу АТО на той момент не міг, і вважає, що звинувачення йому висунули просто тому, що він довго очолював штаб.

"По-іншому зробити не можна було. Можна було вести розмову про те, що зробити це пізніше, раніше. Але ніхто не застрахований, що це не сталося б в інший день", - заявляє військовий.

Тепер військовослужбовець з 35-річним стажем, який заявляє, що не нажив за свої роки служби жодної "генеральської дачі", найматиме адвоката та відстоюватиме свою правду в суді.

Нагадаємо, дізнавшись про підозри, генерал-майор Назаров став зле почуватися, його відвезли на швидкій допомозі до лікарні, де він перебуває і зараз.